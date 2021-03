Le succès du streaming s’invite dans les jeux d’argent en ligne

À l’ère des périodes successives de confinement et du huit-clos imposé, les plateformes de streaming comme Twitch ont connu un succès exponentiel et inédit. Parallèlement les jeux d’argent en ligne ont enregistré une année record et les casinos en ligne rencontrent un franc succès. Ces nouveaux eldorados du divertissement semblent s’allier en 2021.

Par Meriem Majdoub

C’est indéniable, l’année 2020 a été synonyme d’année record pour les jeux d’argent en ligne. Effectivement, nombreux sont ceux à avoir vu leur mode de vie bouleversé par la crise sanitaire. Les périodes successives de confinement ainsi que les couvre-feux ont accentué un sentiment de solitude et d’isolement. Avec la fermeture d’un grand nombre de lieux de divertissement, nombreux sont ceux à avoir trouvé de nouvelles façons de se divertir.

Le succès des jeux d’argent en ligne

Face à un engouement grandissant pour les jeux, les casinos en ligne déferlent sur le web et les offres ne manquent pas. Que ce soit une partie de poker, une machine à sous ou encore une roulette, tous les jeux de casino sont disponibles sur cette plateforme. Il en existe pour tous les goûts et la variété de jeux est immense. Grâce aux nouvelles technologies, les jeux n’ont jamais été aussi accessibles et réalistes, pour le plus grand bonheur des férus de casino.

C’est dans ce contexte que les jeux en ligne ont rencontré un franc succès. Ils se sont imposés comme étant un véritable divertissement à part entier, notamment pour pallier la fermeture des casinos physiques. Également, le casino en ligne est une nouvelle façon de se sociabiliser et de potentiellement gagner un gain depuis chez soi.

Le succès des plateformes de streaming

Le succès des plateformes de streaming comme la célèbre Twitch est exponentiel. Effectivement, la crise sanitaire semble avoir propulsé le streaming au rang des divertissements et des activités préférés. La plateforme a connu une année record et inédite en matière de participants et de gamers.

Le streaming s’est imposé comme étant le divertissement par excellence pendant les périodes de confinement. Que ce soit pour les participants ou pour les créateurs de contenu, les plateformes sont le nouvel eldorado pour pallier l’ennui. Le streaming tend même à ringardiser la télévision ainsi que le visionnage de vidéos Youtube.

L’alliance controversée du streaming et des jeux d’argent en ligne

Depuis quelques mois, la vague du streaming s’invite dans les jeux d’argent en ligne. Effectivement, de plus en plus de joueurs de casinos se mettent à streamer leurs parties pour les diffuser. Cette alliance est relativement controversée dans la mesure où les jeux d’argent en ligne demeurent un sujet tabou et la mise en avant de ceux-ci persiste à être délicate. Toutefois, cela ne semble pas arrêter le succès que rencontre le streaming de jeux d’argent en ligne. En effet, cette alliance pourrait véritablement croître et connaître un succès fulgurant d’ici les prochains mois.

Il est vrai que pour les joueurs, cela permet de partager leur expérience ainsi que leur excitation du jeu tout en générant des revenus grâce au streaming. Pour les participants, c’est un moyen de se divertir en ressentant l’adrénaline du jeu sans prendre aucun risque. C’est aussi un moyen d’apprendre tous les rouages des jeux de casino pour se lancer.