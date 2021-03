«L’indépendance de la justice», au cœur d’une rencontre entre Saïed, Bouzakher et Mzari, au Palais de Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 25 mars 2021 au Palais de Carthage, Youssef Bouzakher, président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et Malika Mzari présidente du Conseil de l’ordre judiciaire.

C’est ce qu’a indiqué la présidence dans un communiqué en précisant qu’au cours de cette réunion, Saïed a souligné l’importance de l’indépendance de la justice et la necessité d’appliquer la loi à tous, sur la base de l’égalité et de l’équité : «car la justice indépendante est le pilier le plus important de l’État», a-t-il affirmé.

Sonia Ben Ammar

Peu avant cette rencontre Sonia Ben Ammar, membre du Conseil supérieur de la magistrature, fraîchement désignée et présidente de la Chambre de première instance la plus ancienne du Tribunal administratif, a prêté serment, devant le président Saïed au cours d’une cérémonie organisée au Palais de Carthage, en présence du président du CSM et d’Abdessalem Mahdi Grissiâa, premier président du Tribunal administratif.

Y. N.