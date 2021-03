Mohamed Chouikha, un commis de l’Etat à la tête de la STB

Mohamed Chouikha est le nouveau directeur général de la Société tunisienne de banque (STB). Cette décision a été prise par le conseil d’administration de la banque réuni, à cet effet, lundi dernier 22 mars 2021.

M. Chouikha remplace Néjia Gharbi, qui a eu un court passage en tant qu’administrateur délégué après le départ de Lotfi Debbabi, début septembre 2020.

Le nouveau directeur général de la STB est un commis de l’Etat ayant fait la plupart de sa carrière en tant que chef de cabinet des ministres des Finances et de la Santé, chargé de mission au Haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF), directeur général des participations au ministère des Finances où il a été chargé de concevoir le modèle de recapitalisation des banques publiques, la mise en œuvre de leurs nouveaux modes de gouvernance et l’élaboration de leurs business plans.

Spécialiste du contrôle financier, de l’audit et de la gestion des projets, M. Chouikha a participé activement tout au long de son parcours professionnel à plusieurs missions de financement de programmes et projets nationaux avec les institutions financières internationales.

Le nouveau premier responsable de la STB Bank est titulaire d’une maîtrise en gestion, économie et relations internationales, du diplôme du cycle supérieur de l’École nationale d’administration (cadres de contrôle) et accrédité du certificat du Project Management Institute (PMP). Il est âgé de 55 ans, marié et père de deux enfants.