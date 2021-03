Décès du Pr Zmerli, pionnier de l’urologie en Tunisie, ancien ministre de la Santé et premier président de la LTDH

Pr Saadeddine Zmerli, ancien chef de service d’urologie, ancien ministre de la Santé et premier président de la Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) est décédé ce vendredi 26 mars 2021, à l’âge de 91 ans.

Natif de Sidi Bou Saïd (banlieue nord de Tunis) Saadeddine Zmerli a suivi ses études à la faculté de médecine de Paris en 1949,et durant son séjour en France, il assiste dès 1960 avec Jean Auvert aux premières greffes rénales mondiales effectuées dans le service d’urologie du professeur Roger Couvelaire à l’hôpital Necker, avant de travailler comme chef de clinique assistant à la faculté de médecine de Paris.

Il s’est ensuite rendu en Algérie, où il devient maître de conférences, conférencier d’internat, puis conférencier d’assistanat et enfin d’agrégation de chirurgie, tout en dirigeant le service d’urologie de l’hôpital Mustapha Pacha, avant de rentrer en 1965 en Tunisie, où le président Bourguiba le charge de créer un service d’urologie à l’hôpital Charles-Nicolle.

En juin 1986, il réussit la première greffe du rein au Maghreb, qui sera suivie par soixante autres en trois ans avec ses étudiants, Mohsen Ayed, Mounir El Ouakdi et Mohamed Chebil. Deux ans plus tard, il occupera le poste de ministre de la Santé, de juillet 1988, jusqu’en avril 1989.

Membre fondateur du Mouvement des démocrates socialistes, Pr Zmerli fût le pemier président de la LTDH et ancien vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme.

En 2011, le ministère de la Santé le nomme président du Comité national d’éthique médicale.

Le ministère de la Santé, la LTDH et de nombreux médecins ont rendu aujourd’hui un hommage au professeur Zmerli, regrettant le départ d’un «fin savant de renommée mondiale en urologie, et un pionnier de cette spécialité en Tunisie et un homme intègre, altruiste et dévoué«.

Y. N.