Programme du 1er Festival de la plateforme médiatique Nawaat

Partagez 3 Partages

Pour son 17e anniversaire, la plateforme médiatique Nawaat propose une série d’événements du 2 au 4 avril 2021 dans ses nouveaux locaux, sis au 18A, rue de Médine au Belvédère, à Tunis.

Des projections et des débats ainsi qu’une exposition et un mini-concert sont au programme, en plus d’autres activités annexes.

Nawaat Festival sera inauguré par le vernissage de «Psycaricatures», une exposition du caricaturiste -Z-, suivi d’un débat sur le dessin de presse en Tunisie.

La deuxième journée sera encore plus riche avec un débat sur la stigmatisation médiatique des quartiers populaires, en marge du projet «7ouma VR» du réalisateur Selim Harbi. Une invitation à une ballade dans les quartiers populaires en réalité virtuelle.

«Psycaricatures» et «7ouma VR» sont les premiers fruits de l’incubateur de projets médiatiques créatifs Innawaation.

La programmation se poursuit avec l’avant-première de «Non grata» de Hammadi Lassoued. Produit en collaboration avec le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, ce court-métrage porte sur la situation légale des migrants subsahariens en Tunisie et ses répercussions sur leurs droits et libertés.

La troisième et dernière journée sera consacrée à la première du documentaire «Génération Manich Msamah», produit par Nawaat. La projection sera suivie d’un mini-concert de Badiaa Bouhrizi, artiste emblématique de la scène alternative tunisienne.

Programme:

Vendredi 2 avril 2021 :

• 16h : Vernissage « Psycaricartures » par -Z-;

• 18h : Débat : « Le dessin de presse en Tunisie”.

Samedi 3 avril 2021 :

• 16h : Débat : « Médias, stigmatisation and territoires marginaux »;

• 18h : Avant-première de « Non-Grata ».

Dimanche 4 avril 2021 :

• 16h : Première de « Génération Manich Msamah »;

• 18h : Mini-concert Badiaa Bouhrizi;

• VR Corner (Tout au long du festival),