Décès du Pr Sadok Haddad, grande figure de la médecine interne en Tunisie

«Le Professeur Sadok Haddad, grande figure de la médecine interne en Tunisie, vient de nous quitter», déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 29 mars 2021.

«Nos condoléances les plus émues à son épouse et à ses enfants, en particulier à nos collègues les docteurs Héla et Faycal Haddad, ainsi qu’à toute la communauté médicale», ajoute le CROM de Tunis, en concluant : «Puisse Dieu le tout puissant accorder au défunt toute sa miséricorde et l’accueillir dans son paradis éternel».

Le professeur Sadok Haddad, décédé aujourd’hui, à l’âge de 90 ans, sera accompagné à sa dernière demeure, demain, mardi 30 mars 2021, au cimetière du Jellaz à Tunis, après la prière d’El-Dhohr.

Y. N.