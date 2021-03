Le vaccin contre la Covid-19 rompt-il le jeûne ? : Le Mufti répond

Partagez 7 Partages

A l’approche du mois de ramadan prévu dans deux semaines, l’Office de la Fatwa a publié un communiqué aujourd’hui, lundi 29 mars 2021, signé par le Mufti de la République Othman Battikh, pour répondre à l’interrogation de ceux qui font le jeûne et craignent que celui-ci soit rompu par la l’injection du vaccin anti Covid-19.

Othman Battikh a assuré que le vaccin contre le coronavirus ne rompt pas le jeûne et a appelé les Tunisiens a s’inscrire en masse à la campagne de vaccination : «C’est même un devoir national qui va permettre de sauver des vies», a-t-il souligné.

Le Mufti a rappelé que la pandémie continue à sévir, en Tunisie et ailleurs, et que la vaccination permettrait «un retour à une vie normale, à se protéger et à protéger les autres en diminuant le taux de contaminations».

Notons qu’à ce jour, 754.885 personnes se sont inscrites à ladite campagne et qu’au bout de 16 jours de vaccinations, 48.653 Tunisiens ont pu bénéficié de la première doses sur tout le territoire.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.