Néji Jmal, un député indigne qui ne me représente pas

Une agression caractérisée d’un représentant du peuple, Néji Jmal du parti islamiste Ennahdha, envers l’une de ses collègues au parlement tunisien, Zeineb Sfari, du Parti destourien libre (PDL), a retenu mon attention ainsi que celle du public. Je ne connaissais absolument pas l’agresseur avant cet incident fâcheux. Pourtant, je viens d’apprendre qu’il s’agit d’un élu de France Sud, résident à Lyon et qui a été de toutes les législatures depuis 2011. De l’ANC à l’ARP et bientôt je suppose de l’APM, entendez assemblée post-mortem. On est plusieurs amis et connaissances dans cette ville à en avoir parlé mais personne ne le connaît vraiment.

Par Dr Mondher Azzouzi *

Il a fallu que je discute récemment, et tout à fait par hasard, avec un honorable citoyen tunisien, ingénieur en informatique, Habib Souissi, connu pour être très actif dans les milieux associatifs du Rhône et pour venir en aide, chaque fois qu’il est besoin, aux ressortissants tunisiens en difficulté ainsi qu’aux réfugiés syriens entre autres, pour découvrir qui se cachait derrière le personnage violent. Il m’a alors appris que ce monsieur serait un des cinq représentants de France 2 basé à Lyon. Un député d’Ennahdha qui n’a jamais cherché à être en contact avec les Tunisiens de la ville où il réside. Il serait venu à Lyon par le biais de son ex-femme résidente régulièrement en France pour se procurer des papiers de séjour puis pour se faire embaucher comme instituteur d’arabe à l’école Al-Kindy érigée en institution de façade montée de toutes pièces pour satisfaire des parents soucieux de voir leurs enfants apprendre la langue arabe dans l’Hexagone. Sauf que ce métier d’instituteur il l’avait quitté pour ne plus y officier, depuis 2011, et pour s’être trouvé un nouveau boulot sur le dos du contribuable tunisien puis pour s’y accrocher; affecté quasiment en CDI en terrain conquis qu’est le parlement, colonisé par les commerçants de religion.

Un député fantôme qui ne représente que ses intérêts

Cette agression envers une députée, ayant parfaitement le droit de filmer en vidéo, à défaut d’une loi qui l’interdit formellement, l’a de ce fait rendu célèbre pour paraître aussi discourtois que misogyne. Et bien sûr condamnable, d’autant plus qu’il a choisi lui-même d’être une personnalité publique, en exerçant la politique à ce niveau, sans pour autant, et pour ma part du moins, avoir comme objectif de défendre les idées de la représentante lynchée ni de la soutenir politiquement, mais pour le principe de condamner cette agression digne d’un plouc.

Le député agresseur touche au moins 3500 € nets par mois avec le droit à deux billets gratuits d’avion également par mois. Il prétend ainsi, et selon les informations que j’ai recueilli à son sujet, ne pas disposer de bureau de permanence locale faute de moyens et serait, de ce fait, forcément, injoignable !

M. Jmal ne se manifeste ni dans la vie publique ni via la radio tunisienne de langue arabe basée dans la région ni via un quelconque journal ou le moindre communiqué. En somme un député fantôme et qui n’a jamais proposé le moindre projet de loi relevant de ses prérogatives de représentants des Tunisiens de l’étranger, dont on connaît l’attachement à leur pays natal.

Un député dont l’unique qualité est la violence et la misogynie

Mais quel serait donc le bien-fondé du maintien de cet homme qui ne s’est illustré jusque-là que par une agression physique envers une collègue femme et qui de surcroît refuse même de s’en excuser en reconnaissant son tort? Faussement gêné presque, il répond aux journalistes qu’il n’avait fait que mettre sa menace à exécution pour passer à l’acte après avoir prévenu sa victime de sa volonté de ne plus être filmé. Comme s’il avait été une star de télé ou de cinéma et dont l’intimité aurait été violée. Or, la scène se passait dans les couloirs de l’Assemblée au Bardo.

Non Monsieur, vous ne me représentez pas car vous êtes indigne d’être un élu du peuple et vous ne faites le travail attendu de vous. Celui d’être à l’écoute des Tunisiens à Lyon et dans le sud de la France, pour ne pas être allé à leur rencontre et ne pas proposer des lois de nature à leur faciliter les formalités fastidieuses, administratives et douanières, à leur retour définitif au pays ou quand ils s’y rendent en vacances. C’est pour cette raison que vous êtes rémunéré. Mais vous êtes malheureusement un des insignes déshonneurs de cette assemblée puisque vous incarnez davantage encore la décadence voulue par votre mentor et gourou adulé, Rached Ghannouchi, un être tellement gluant que nous avons du mal à nous en défaire.

* Cardiologue, Lyon.

