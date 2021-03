L’ONTH lance Tunisiawellness, une application mobile dédiée à l’hydrothérapie

Partagez 0 Partages

L’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie (ONTH) organise, le 31 mars 2021, à l’hôtel Golden Tulip Gammarth, une journée de lancement officiel de Tunisiawellness, la 1ère application mobile en Tunisie dédiée au secteur de l’hydrothérapie.

Mise sous les auspices du ministre de la santé, Dr Faouzi Mehdi, cette journée verra la participation d’Umberto Soliman, président de la Fédération mondiale de l’hydrothérapie et du climatisme (FMHC)), de Houssem Ben Azouz, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien et et les professionnels de la thalassothérapie, du thermalisme et des spas.

Conçue par l’ONTH et disponible sur les plus importantes plateformes de téléchargement d’application mobile et sur Android et iOS, cette application est un outil digital permettant de promouvoir le secteur de l’hydrothérapie auprès des mobinautes et de mettre en avant le savoir-faire tunisien dans ce domaine, et la qualité des services dispensés par les centres d’hydrothérapie.

L’application recense tous les centres de thalassothérapie, les spas, et les stations thermales, répartis sur toute la Tunisie, ainsi que les commodités les plus proches comme l’hébergement, le transport et la restauration.

Avec plus de 300 centres, cette application se place comme le meilleur outil pour le curiste tunisien et étranger pour faire sa réservation en ligne grâce à des critères de sélection simplifiés.

En outre, l’application est dotée d’une cartographie permettant à l’utilisateur de se géolocaliser à tout moment et de rechercher les bons plans autour de lui tout au long de son séjour. Il peut échanger avec d’autres utilisateurs et partager son expérience directement depuis l’application.