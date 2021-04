Tunisie : Vers la révision de l’horaire du couvre-feu

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a affirmé aujourd’hui, vendredi 9 avril 2021, que l’horaire du couvre-feu, imposé de 19h à 5h, pour lutter contre la pandémie du coronavirus, pourrait être révisé, et ce, à la demande du président de la république Kaïs Saïed.

Hichem Mechichi a précisé dans une déclaration aux médias, en marge de sa visite à Gabès, que les mesures proposées par le comité scientifique et annoncées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus ont été imposées par une situation sanitaire dangereuse, en Tunisie, marquée par une hausse des contaminations, des décès, du nombre d’hospitalisations et du taux de capacité en réanimation.

«Ces mesures pourraient faire l’objet d’une révision, d’autant que le président de la république a demandé à revoir à la baisse l’horaire du couvre-feu. On fera, cependant, en sorte d’imposer les gestes barrières, la distanciation et les protocoles sanitaires», a-t-il dit.

Rappelons que le couvre-feu imposé à 19h, coïncide avec le mois de ramadan, prévue mardi prochain, et privera ainsi plusieurs secteurs de poursuivre leurs activités durant toute la journée : de jour, à cause du jeûne et de nuit à cause du couvre-feu.

D’ailleurs les propriétaires de cafés et des restaurants, soutenus par la centrale patronale et la centrale syndicale ont menacé de braver cette mesure…

De son côté le président de la république, a demandé à Mechichi, avant son départ en Égypte, où il effectuera une visite de 3 jours, de revoir cette mesure, et de trouver un équilibre entre la santé des tunisiens et leur vie sociale et économique.

