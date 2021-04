#UpTunisia by Fipa pour inciter les expatriés à investir en Tunisie

Partagez 0 Partages

Les Tunisiens résidents à l’étranger sont au cœur du nouveau programme #UpTunisia by Fipa élaboré par l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement extérieur (Fipa) en vue des les inciter à investir dans leur pays d’origine.

La pandémie de la Covid-19 et la crise mondiale qu’elle a provoquée imposent d’innover dans les solutions et de trouver de nouveaux partenaires stratégiques afin de repositionner la Tunisie dans les circuits courts de production ciblant les marchés européens et africains.

C’est dans ce contexte qu’Invest in Tunisia Agency (Fipa), sous l’égide du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, lance son nouveau programme #UpTunisia by Fipa visant à dynamiser l’investissement étranger en s’appuyant sur la diaspora tunisienne. Cette initiative vise à développer un programme impliquant spécifiquement les compétences tunisiennes de l’étranger avec l’objectif de les sensibiliser aux atouts compétitifs de la Tunisie notamment dans les activités innovantes et favoriser divers niveaux de contributions à l’investissement et au développement.

Initié par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, le programme #UpTunisia by Fipa vise à susciter l’intérêt des membres de la communauté d’affaires tunisienne établie à l’étranger à investir en Tunisie et à tirer avantage des opportunités post Covid-19 que recèle le pays dans un certain nombre de secteurs parmi lesquels les activités du numérique, les industries manufacturières, les filières agroalimentaires et de santé.

Précurseur en Afrique, l’originalité du nouveau programme repose sur une intégration à 360° des contributions multidimensionnelles des Tunisiens de l’étranger (TRE) en tant qu’investisseurs mais également comme prescripteurs, influenceurs, facilitateurs…

Ainsi et au-delà des transferts de la communauté tunisienne présente à l’étranger, qui se sont chiffrés à plus de 1,7 milliard d’euros en 2020, #UpTunisia by Fipa a pour ambition de développer l’investissement productif de la diaspora grâce à des services customisés pilotés par une cellule d’appui au niveau de Fipa à Tunis et à travers ses bureaux à l’étranger. Le programme bénéficiera également de l’appui de l’ensemble de l’écosystème de l’investissement en Tunisie pour un seul et même objectif : promouvoir la compétitivité du site tunisien et permettre à la diaspora tunisienne de tirer profit des avantages d’un investissement pérenne dans leur pays d’origine. La diaspora tunisienne jouera ainsi le rôle de partenaire stratégique de la relance post-Covid dans un esprit win-win permettant à cette communauté d’investir et de s’investir pour la Tunisie.

L’objectif du programme sera d’identifier et d’engager un premier réseau de 150 profils issus de la diaspora en tant que partenaires. Ce premier noyau comprendra des porteurs de projets, des investisseurs, des influenceurs et des prescripteurs à l’investissement en Tunisie.

Concrètement, un plan d’action stratégique a été adopté et entre en application dans les prochains jours avec comme premiers objectifs de repositionner l’offre nearshore de la Tunisie et promouvoir le site «Tunisie» à l‘international grâce aux réseaux et compétences de la diaspora. Une cellule dédiée est déjà opérationnelle au siège de la Fipa à Tunis, pour répondre aux sollicitations des futurs partenaires.

Parmi les actions imminentes, on compte un cycle d’émissions radio «business intelligence» par et pour la diaspora en partenariat, l’édition et la diffusion d’une newsletter régulière d’opportunités sectorielles, des campagnes open data d’engagements ciblées (prises de rdv, interviews d’experts métiers…) suivant les modèles marketing développés par Impact Diaspora, une startup internationale spécialisée dans l’engagement 2.0 des diasporas.0

Ce nouveau programme #UpTunisiaby Fipa s’inscrit dans le cadre du projet «Développement des opportunités d’emploi et d’investissement à travers la mobilisation de la diaspora /ProGreS Migration». Il est co-financé par l’Union Européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en partenariat avec le ministère de l’Industrie et des PME, en collaboration avec l’Agence de la promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) en tant que chef de file.

Blog participatif Up Tunisia By Fipa.