Tunisie : Les grandes surfaces désormais autorisées à vendre des cigarettes

Comme dans de nombreux pays du monde, la Tunisie commencera prochainement à vendre les cigarettes dans les grandes surfaces, et ce, suite à un décret gouvernemental paru dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort).

Cela vient concrétiser le protocole d’accord signé le 31 août 2020 entre la Régie nationale des tabacs et des allumettes (RNTA) et la Chambre nationale des grandes surfaces (CNGS) autorisant la vente des cigarettes dans les grandes surfaces. Un accord signé au siège du ministère des Finances, sous la supervision du chef de cabinet du ministre des Finances et le secrétaire général du département, et en présence du directeur général de la RNTA et du président de la CNGS.

Rappelons que la RNTA est une entreprise publique possédant le monopole, en Tunisie, pour la fabrication et la commercialisation du tabac et des allumettes, en plus des cartes de jeu et de la poudre de chasse.

Bien qu’économiquement, la décision est compréhensible, force est de constater que le paradoxe de la commercialisation du tabac prendra plus d’ampleur en Tunisie. C’est, en effet, un produit nocif, pouvant tuer et est donc sanitairement fortement déconseillé, mais en même temps, c’est l’État lui-même, censé pourtant protéger la santé des citoyens, qui le commercialise et qui cherche même à le rendre encore plus disponible à ses acheteurs.

