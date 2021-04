Renforcer l’écosystème institutionnel pour accompagner les entrepreneurs tunisiens

L’illustre Abraham Lincoln disait : «Si on me donnait six heures pour abattre un arbre, je passerais la première à affûter la hache». Autrement dit, se mettre dans les bonnes conditions est une des clés du succès d’un projet. C’est précisément la philosophie de l’action de CEED Tunisie en faveur de l’entrepreneuriat, de la création d’emplois et de l’innovation.

Grâce au soutien financier du ministère autrichien de l’Intérieur, CEED Tunisie poursuit son projet RAED + Creating Perspectives d’amélioration de l’écosystème des gouvernorats de Tataouine, Medenine et Kebili, en partenariat avec Hilfswerk International et Skills to succeed.

Dernière action en date : CEED Tunisie a mené du 1er au 4 avril 2021 une série d’ateliers à destination des acteurs institutionnels. Ces formations visent à impliquer davantage l’écosystème régional et à favoriser le travail en synergie entre acteurs publics et privés en vue de mieux servir les entrepreneurs et créer dans ces régions les conditions adéquates à l’émergence d’une culture entrepreneuriale.

Des compétences nouvelles au service de l’entrepreneuriat

Des membres des principales structures de l’environnement économique de ces régions (Apia, Utica, Centre d’affaires, Aneti et pépinière d’entreprises) ont ainsi bénéficié de 6 ateliers de renforcement de capacités dans leur rôle d’appuis aux entrepreneurs.

Ces formations couvrent divers aspects de leurs missions, allant des bases de la communication interpersonnelle à la sensibilisation à l’importance des objectifs, en passant par la méthodologie de suivi et d’accompagnement des entrepreneurs.

Au cours de cette session, les participants ont eu l’occasion de découvrir un large éventail de méthodes et d’outils de coaching, notamment à travers des mises en situation et des jeux de rôles. Ces acquis vont leur permettre de mieux comprendre les besoins des entrepreneurs et d’y répondre mieux, rendant ainsi la démarche entrepreneuriale plus aisée. Déjà près de 1 200 bénéficiaires dans 15 régions

Créée en 2014, CEED Tunisie est membre du réseau international du CEED, une organisation non gouvernementale qui accompagne les entrepreneurs pour le développement de leurs entreprises dans les marchés émergents.

Depuis sa création, CEED Tunisie a accompagné près de 1 200 entrepreneurs dans 15 régions en mettant l’accent sur le développement inclusif.