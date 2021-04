L’huile d’olive tunisienne «Um Aljanna» remporte l’or au concours de qualité Mario Solinas

«Une première pour l’huile d’olive tunisienne : La Tunisie vient de remporter la médaille d’Or au prestigieux concours de qualité Mario Solinas 2021, du Conseil Oléicole International, en Espagne, et ce par la marque «Um Aljanna» produite dans la vallée de Mateur», se réjouit l’Office National de l’Huile (ONH), dans un communiqué publié ce mardi 20 avril 2020.

A cette occasion l’ONH a félicité Bechir Jarraya producteur de la marque «Um Aljanna», «pour ses efforts à produire de l’Huile d’Olive Vierge Extra de haute gamme avec des caractéristiques organoleptiques irréprochables et exceptionnelles».

L’ONH a également remercie aussi tous les participants tunisiens à ce Concours, estimant que cela contribue à promouvoir l’huile d’olive tunisienne et à améliorer son positionnement stratégique dans le marché international.

«Nous remercions aussi toute notre équipe d’experts de qualité et de dégustation pour le soutien et l’appui aux participants par l’analyse et la sélection des huiles participantes», ajoute l’ONH.

Y. N.