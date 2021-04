Mesures sanitaires contre le coronavirus en Tunisie : 5734 infractions enregistrées ces dernières 24h

Dans le cadre de sa contribution dans la lutte contre le coronavirus et les campagnes menées pour faire respecter les mesures sanitaires imposées par les autorités, le ministère de l’Intérieur a fait savoir, dans un communiqué publié ce mercredi 21 avril 2021, que 5734 infractions ont été enregistrées durant ces dernières 24 heures.

Le communiqué précise que dans toutes les régions du pays, les agents ont enregistré 3775 infractions, liées au port du masque et 1084 autres pour non respect du couvre-feu.

D’autre part suite aux contrôles effectués dans les commerces, 875 PV ont été élaborés pour non respect du protocole sanitaire, ajoute la même source qui rappelle l’importance de se soumettre aux mesures afin de faire face à une hausse du taux de positivité qui a atteint, ces derniers jours, les 30%.

On notera que la Tunisie a enregistré 93 décès en date du 19 avril, et que le nombre d’hospitalisation est toujours en hausse et que la situation est qualifiée de très grave par le comité scientifique qui a multiplié les alertes et les appels à la vigilance.

Y. N.