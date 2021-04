Amen Bank distribue un dividende par action de 2,150 DT (43% du nominal)

Amen Bank a tenu son assemblée générale ordinaire (AGO) des actionnaires, le mardi 27 avril 2021, dans le respect des conditions sanitaires de rigueur, en adoptant les moyens de communication à distance afin de réduire le risque lié à la pandémie de la Covid-19.

L’année 2020, fortement impactée par les effets de la crise sanitaire, a fait ressortir la capacité de résilience d’Amen Bank par la poursuite de son activité, grâce à un plan détaillé de continuité d’activité (PCA) et une agilité, lui permettant de s’adapter aux conditions du marché.

Ainsi, les dépôts de la clientèle se sont-ils établis à fin décembre 2020 à 5 861,0 millions de dinars tunisiens (MDT), marqués notamment par l’évolution des dépôts d’épargne de 20,5% et des dépôts à vue, de 17,5%.

De même, et pour les crédits à la clientèle, Amen Bank a poursuivi son soutien à l’économie, par l’accompagnement de ses clients particuliers, professionnels et entreprises, directement ou via la plateforme interactive «Near», cela s’est traduit par une progression des crédits de 4,8% passant de 5 727,9 à 6 003,1 MDT.

L’impact des restrictions imposées par la pandémie (confinements et couvre-feu) et le ralentissement de l’économie ont entrainé une baisse des produits d’exploitation de 5,7% par rapport à 2019, passant de 908,1 MDT à 856,5 MDT. Cette évolution compensée par la baisse des charges d’exploitation de 9,4%, a entrainé une stabilisation du produit net bancaire à 400,5 MDT, en retrait de 1,05% par rapport à 2019.

Les charges opératoires qui ont augmenté au taux de 4,6%, l’effort de provisionnement de 99,8 MDT et la contribution au fonds 18-18 de lutte contre le Coronaviruspour 11,4 MD ont impacté le résultat net qui s’est situé à 99,7 MDT en diminution de 31,4% par rapport à 2019.

La répartition des résultats de 2020 confirme la volonté d’Amen Bank de poursuivre le renforcement de ses fonds propres. Ainsi, le niveau de capitaux propres d’Amen Bank a atteint 1 114 MDT au 31 décembre 2020, soit des capitaux propres par action de 42,066 dinars.

L’année 2020 a vu également Amen Bank améliorer le profil de son risque de liquidité et réduire son recours au refinancement, dégageant ainsi un ratio de liquidité LCR de 138,4% contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%.

Au 31 décembre 2020, le ratio Tier 1 et le ratio de solvabilité se sont établit à respectivement, 11,7% et 16,4%, largement au-dessus de l’exigence réglementaire confirmant ainsi la solidité de la structure financière d’Amen Bank.

Vu l’organisation de cette AGO à distance, les actionnaires ont pu poser leurs questions (normes IFRS, avancement du programme de transformation «Next», mesures contre les cyber-attaques, risques sur certains secteurs…) à travers la plateforme spécialement dédiée, permettant ainsi au directoire de la banque d’apporter toutes les précisions nécessaires.

Après discussion, l’AGO des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 2,150 dinars par action, soit 43% du nominal.

En 2020, Amen Bank a reçu plusieurs distinctions, notamment celle de «Meilleure banque en Tunisie 2020» décernée par Global Finance, le Prix de la solution digitale AmenPay, par le cabinet TrustedAdvisors. Elle a également été classée parmi «The Next100 Global Awards 2020» pour la catégorie ‘Finance’, par le magazine britannique Global Banking & Finance Review.

