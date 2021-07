Un fonds Covid-19 pour les entreprises tunisiennes du textile et habillement

Tweet Share Messenger

Vous êtes une entreprise textile ? Avez-vous eu des coûts supplémentaires dus à la pandémie de coronavirus pour protéger vos employés sur le lieu de travail et pour maintenir la production ? Un nouveau fonds d’assistance Covid-19, géré par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et financé par l’agence de coopération allemande GIZ offre une aide rapide pour le remboursement de ces frais.

Découvrez comment participer sur le site web de l’APII et demandez une aide par le biais du fonds Covid-19 pour les entreprises du textile et habillement au plus tard le 14 juillet 2021.

Jusqu’à présent, un fonds d’aide a déjà été lancé avec succès spécifiquement pour les entreprises du secteur automobile et aéronautique en Tunisie. Actuellement, un autre fonds est destiné à aider le secteur du textile et habillement, et en particulier les petites etmoyennes entreprises comptant de 10 jusqu’à 250 employés, avec un budget total de 250 000 euros.

Sont éligibles au remboursement un large éventail d’activités et d’investissements que les entreprises ont été contraintes de réaliser en raison de la pandémie de Covid-19 : il ne s’agit pas seulement du coût d’achat des masques et du matériel de désinfection. Il comprend également des mesures visant l’adaptation à la nouvelle donne de travail dictée par la situation sanitaire, par exemple par l’achat d’ordinateurs pour le télétravail ou de logiciels. Les actions liées auxformations de sensibilisation aux règles de Covid-19 peuvent également être remboursées.

Les investissements dans l’amélioration des systèmes de ventilation ou des espaces sanitaires de la production figurent également sur la liste des mesures pour lesquelles les entreprises textiles de taille moyenne peuvent demander un soutien.

Tous les détails et conditions du fonds figurent sur le site web du fonds.

Le fonds d’aide est fourni conjointement à travers un contrat de financement avec l’APII par les projets «Partenariats pour l’emploi et l’appui aux moyennes entreprises» et «Innovation, développement économique régional et emploi» (IDEE)» de la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) dans le cadre de l’Initiative spéciale formation et emploi (Invest for Jobs).

Communiqué.