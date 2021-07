Ansi : Une vague de phishing sur Facebook qui invite les victimes à bénéficier d’aides financières

L’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi) a mis en garde, cette semaine, contre une nouvelle vague de phishing, qui a lieu sur Facebook et qui consiste à inviter les victimes à s’inscrire pour bénéficier d’aides financières de 200 dinars.

Il s’agit de pages Facebook, dirigées par des hackers, qui demandent aux utilisateurs du réseau social de s’inscrire sur un site web externe malveillant en tapant leurs codes d’accès à Facebook et en leur faisant croire que cela leur ferait bénéficier d’aides sociales. L’objectif étant de pirater l’accèes à Facebook des victimes.

L’ANSI recommande, par ailleurs, les utilisateurs de Facebook à :

– s’assurer de l’authenticité des pages Facebook professionnelles, en inspectant le badge de vérification bleu à côté du nom,

– installer les extensions «Web Of Trust (WOT)» «Netcraft » et «Adblockplus» dans le navigateur web pour vérifier la fiabilité des sites web visités et bloquer les annonces publicitaires douteuses.

