Jeux Paralympiques de Tokyo : La Tunisie termine à la première place du classement des pays africains et arabes (Photos)

Avec 11 médailles, dont 4 en or, 5 en argent et 2 en bronze la Tunisie s’est hissée à la première place du classement des pays africains et arabes aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

C’est ce qu’annonce fièrement la Fédération tunisienne des sports pour handicapés,dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 septembre 2021, en précisant que la sélection nationale a participé aux JP 2020 (+1) avec 23 athlètes, dont 4 qui ont participé à leur premiers jeux paralympiques, et qu’outres les 11 médailles, les champions tunisiens ont, lors de cette compétition, battu deux records du monde, un record paralympique et 2 africains.































Rappelons que Raoua Tlili a remporté deux médailles d’or (lancer du disque et lancer de poids), Walid Katila a également décroché deux médailles en or (100 m et 800m T34), alors que les 5 médailles d’argent ont été remportées par Ahmed Ben Moslah (poids), Mohamed Farhat Chida (400m T38), Yassine Guenichi (poids), Nourhein Belhaj Salem (poids) et Rouay Jebabli (1500m T12).

Quant aux deux médailles de bronze, elles sont signées Samia Boussaid (1500m T13) et Rouay Jebabli (400m T12).

Bravo les champions ! 🥇 🥈 🥉

Y. N.