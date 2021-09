Covid-19 – Tunisie : Bilan du 14 septembre

La situation épidémiologique relative à la propagation de la Covid-19 demeure stable en Tunisie, selon les chiffres du bulletin quotidien du ministère de la Santé publique, du 14 septembre 2021, mis en ligne ce jeudi 16 septembre.

Le taux de positivité a légèrement augmenté par rapport à la veille, passant de 10,39% à 11,96%. En effet, sur les 9.547 tests de dépistage réalisés, 1.142 sont revenus positifs.

Par ailleurs, il y a eu 9 nouveaux décès signalés ce jour-là, ce qui porte le nombre total de morts dues à la maladie à 24.383.

Au 14 septembre, 30 nouvelles personnes atteintes par la Covid-19 ont été admises dans les hôpitaux et les cliniques, portant le nombre total à 2.152, dont 400 dans les services de réanimation et de soins intensifs et 98 sous respiration artificielle.

C. B. Y.