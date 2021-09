Le Prix du ministère des Affaires étrangères japonais attribué à l’Institut Bourguiba de Tunis

Le gouvernement japonais décernera le Prix de son ministère des Affaires étrangères à l’Institut Bourguiba des langues vivantes suite au succès de leur coopération pour la promotion de la langue japonaise en Tunisie.

L’Ambassade du Japon à Tunis a annoncé dans un communiqué de presse le lancement du test d’aptitude en langue japonaise (JLPT) qui permet d’obtenir aux tunisiens une attestation de niveau, considéré comme le meilleur indicateur des compétences linguistiques en japonais, notamment pour étudier ou travailler à l’étranger, mais également pour bénéficier d’un traitement préférentiel dans les demandes de visa.

Le JLPT s’adresse également à tous les passionnés de manga et de culture japonaise qui souhaitent apprendre le japonais. Les inscriptions et les examens se déroulent à l’Institut Bourguiba des langues vivantes à Tunis.

« L’Ambassade du Japon en Tunisie exprime sa grande satisfaction pour la coopération fructueuse et solide entre l’Institut Bourguiba des Langues vivantes, la Fondation du Japon et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique », indique le communiqué qui annonce dans ce contexte que le Prix du ministère des Affaires étrangères japonais sera décerné à l’Institut Bourguiba, et ce, suite au succès du premier JLPT qui s’était déroulé l’année dernière.

Fawz Benali