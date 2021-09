Ramy Salhi : «Kaïs Saïed veut déclencher une guerre civile !»

Le directeur du bureau Maghreb à Euro-Med Rights, Ramy Salhi, a véhémentement critiqué le président de la république, Kaïs Saïed, ce mardi 21 septembre 2021, au lendemain de son discours à Sidi Bouzid, l’accusant, notamment, de vouloir déclencher une guerre civile entre les Tunisiens !

«Kaïs Saïed ne se calmera pas et ne se reposera pas tant qu’il n’aura pas ouvert une guerre civile entre Tunisiens !», a-t-il écrit sur Facebook, ajoutant que les discours du chef de l’État «reposent sur la distinction entre les Tunisiens et entre les régions et les groupes, sur la propagation de la haine, du ressentiment et de la rancune, et sur l’adoption d’un lexique fasciste et d’expressions hystériques et menaçantes».

«Vous avez peut-être encore un pseudo-réservoir [de crédibilité] avec lequel vous avez trompé tout le monde, mais il s’épuisera rapidement, de sorte que votre « peuple » se rendra compte d’une vérité amère, à savoir que vous êtes la plus grande opération d’escroquerie à laquelle il a été exposé dans son histoire !», a-t-il poursuivi à matraquer le président Saïed.

Ramy Salhi a également affirmé que pendant le discours de Saïed, des voix l’appelant à prendre des décisions vitales qui les concernent directement (en rapport avec le travail, l’eau, l’électricité, la santé, le transport et l’éducation) ont été dissimulées par les cris de ses fans.

C. B. Y.