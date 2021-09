Le compositeur tunisien Amine Bouhafa président du jury du Festival du Film arabe de Fameck

Le compositeur de musique de films Amine Bouhafa sera le président du jury de la 32e édition du Festival du Film arabe de Fameck qui comptera également la participation de plusieurs films tunisiens dans les différentes sections de son programme.

Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle, le Festival du Film arabe de Fameck se tiendra du 6 au 17 octobre prochain. Il s’agit d’une manifestation cinématographique compétitive qui met en avant les dernières productions arabes et qui offre un espace d’échange entre les cinéastes et les différents professionnels du 7e art issus du monde arabe.

Le festival vient de révéler les membres du jury de sa 32e édition. Le jeune compositeur de musique de films tunisien Amine Bouhafa (ayant travaillé entres-autres sur « Timbuktu », « La belle est la meute », « L’homme qui a vendu sa peau », « Un fils » …) sera le président du jury de la compétition des longs-métrages.

Deux films tunisiens feront partie de cette compétition des longs-métrages, il s’agit de « Regarde-moi » (2019) de Nejib Belkadhi et de « Une histoire d’amour et de désir » (2021) de Leyla Bouzid. « Streams » (2021) de Mehdi Hmili fera également partie de la compétition du jury presse.

Du côté des courts-métrages, trois films tunisiens y entrent en lice : « A moitié d’âme » (2020) de Marwen Trabelsi, « Le bain » (2020) d’Anissa Daoud et « Poussières d’étoiles » (2021) de Mirvet Médini Kammoun.

Fawz Benali