Tunisie : Reprise des activités culturelles dans tous les espaces, à partir du dimanche 26 septembre

Suite à l’annonce aujourd’hui, de la levée du couvre-feu par la présidence de la république, le ministère des Affaires culturelles se réjouit d’annoncer à son tour que la vie culturelle reprend peu à peu ses droits, au bonheur du public et des artistes avec la réouverture, dimanche prochain, des tous les espaces, et présente dans ce sens, le protocole sanitaire à respecter, conformément aux mesures imposées par le comité scientifique.

Ainsi le ministère indique, dans un communiqué publié ce vendredi 24 septembre 2021, que la capacité d’accueil a été fixée à 50 % pour tous les espaces qui reprendront leurs activités dès dimanche, et où le port du masque est obligatoire pour tous.

L’obligation d’une distanciation physique d’un mètre est également imposée, aussi bien dans les espaces ouverts que fermés, sachant que les personnes ayant reçu une vaccination complète contre le coronavirus seront autorisées à assister et à participer à toutes les manifestations et activités culturelles, et devront de ce fait présenter une preuve qu’ils ont reçu une vaccination complète.

Le ministère ajoute que les contrôles et les suivis de l’application des protocoles sanitaires, seront menés par les structures organisatrices à l’échelle centrale et régionale, tout en assurant le respect des mesures de prévention individuelles et collectives.

Y. N.