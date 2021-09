Visite de la ministre belge de la culture en Tunisie : Une coopération bilatérale et un soutien à la démocratie

Dans le cadre de sa visite à Tunis à l’occasion des Etats généraux du Livre en langue française, la ministre belge de la culture Bénédicte Linard a exprimé sa volonté de renouveler son engagement en faveur de la coopération culturelle tuniso-belge et son soutien pour la démocratie, les droits et les libertés en Tunisie.

Les Etats généraux du livre en langue française qui se sont tenus à la Cité de la Culture vers la fin de la semaine passée étaient l’occasion de réunir les différents acteurs du livre francophone, mais aussi des décideurs politiques à l’instar des ministres de la culture tunisien, français et belge.

La ministre belge Bénédicte Linard a indiqué que la Fédération Wallonie Bruxelles a pour objectif de mettre en place un soutien stratégique pour une filière professionnelle du livre et de faire de la lecture « une cause commune et déterminante » en vue d’une démocratisation et d’un développement des pratiques de la lecture et de l’écriture.

Lors de sa rencontre avec le ministre tunisien Habib Ammar, Bénédicte Linard a fait un tour d’horizon sur la coopération culturelle tuniso-belge sur s’articule autour d’un programme d’appui aux acteurs culturels tunisiens notamment à travers Tfanen _ Tunisie créative financé par l’Union européenne.

Le programme « Tunisie en mouvement » lancé en 2020 propose une trentaine de projets qui réunissent des artistes, des académiciens et des acteurs de la scène culturelle et de la société civile autour de programmes démocratiques et participatifs. « La culture demeure un secteur fragile dès lors qu’il ambitionne de promouvoir la diversité de la création et l’égal accès des citoyennes et des citoyens. La culture rejoint des valeurs démocratiques essentielles auxquelles les ministres de la culture se doivent de réaliser leur attachement », a indiqué la ministre belge qui a également renouvelé son soutien au pluralisme et à la liberté d’expression notamment dans le paysage médiatique tunisien, une question qui était au coeur de sa rencontre avec le président de la Haute Autorité indépendante de la Communication audiovisuelle (Haica) Nouri Lajmi.

Fawz Benali