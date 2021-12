Tunis-Carthage : Le président Saïed accueille son homologue palestinien Mahmoud Abbas (Photos)

Le chef de l’État Kaïs Saïed a accueilli, cet après-midi à l’aéroport Tunis Carthage, le président palestinien Mahmoud Abbas, en visite officielle en Tunisie.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 7 décembre 2021, la présidence de la république, a précisé que les deux présidents tiendront plusieurs réunions, notamment pour discuter des relations unissant les deux pays et les moyens de les renforcer.









Notons que des représentants de la diplomatie et des responsables étaient à l’aéroport pour accueillir le président palestinien, à l’instar du gouverneur de Tunis Chedly Bouallegue ou encore la mairesse de la capitale tunisienne, Souad Abderrahim.









Rappelons que Mahmoud Abbas vient de terminer une visite de trois jours en Algérie, où il a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune et que selon des médias algériens, les deux responsables ont notamment discuté de la préparation du prochain sommet de la ligue arabe, prévu le 22 mars prochain à Alger, et l’inscription de la cause palestinienne comme point central de l’ordre du jour dudit sommet.

Y. N.