BNA Bank : La raison d’être de l’entreprise doit être l’épanouissement humain

Pour la Banque nationale agricole (BNA Bank), la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) n’est pas une customisation de la communication institutionnelle, elle est au cœur de sa politique du développement des ressources humaines et se traduit par des actions concrètes au sein même de l’établissement et partout sur tout le territoire de la Tunisie.

Agir positivement sur son environnement immédiat, offrir un cadre de travail agréable et serein pour le bien-être du personnel et adopter une politique RSE propice à l’épanouissement professionnel et personnel de tout agent BNA, permet de renforcer le sentiment d’appartenance à la maison mère et donne du sens à l’action individuelle et collective. «One Bank, one Team» étant sa devise.

Quoi de mieux pour lutter contre le stress ou le mal-être que d’aménager des espaces de détente et des lieux de culture et d’arts sur le lieu même du travail? C’est à cet effet que la BNA a aménagé un espace dédié à la pensée et à la culture, c’est le «Théâtre by BNA Bank».

La BNA a aussi créé son propre centre de recherche, le «Digilab by BNA Bank» pour que la politique de digitalisation ne soit pas qu’un slogan et que la banque digitale porte tout son sens, car oui nous nous devons agir pour «changer le monde».

L’inauguration de la salle de sport et de la salle de musique avec son «Club de Chant», vient ancrer davantage la vision et la conception du modèle d’entreprise que la BNA souhaite bâtir, le management par la confiance.

Quoi de mieux que le sport, la culture et l’art pour nourrir une démarche RSE, instaurer les bonnes pratiques et fédérer autour de questions sociétales et environnementales, collaborateurs et citoyens?

La maîtrise du stress améliore l’espérance de vie et augmente l’intelligence individuelle et collective et par conséquent des gains de productivité deviennent inéluctables.

L’essentiel, au-delà de la mesure de la performance économique et financière, c’est aussi cette dynamique collective qui se crée et à laquelle chacun contribue de participe.