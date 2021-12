Amin Mahfoudh : «La mafia et les lobbies islamistes refusent d’instaurer un État de droit»

Selon le professeur de droit constitutionnel Amin Mahfoudh, l’islam politique, «qui repose sur la politique de manœuvre», ne peut mener une transition démocratique.

C’est ce qu’il a déclaré, ce lundi 20 décembre 2021, sur les ondes de Shems FM, assurant que «les commerçants de la démocratique tels que la mafia et les lobbies qui profitent d’Ennahdha et de l’islamisme refusent d’instaurer un État de droit».

Amin Mahfoudh a, par ailleurs, assuré que le président de la république, Kaïs Saïed, s’est engagé à établir un État de droit et d’institutions, et qu’il est convaincu que la voie de la transition démocratique a échoué, et qu’il est nécessaire de la corriger.

Et d’appeler, sur un autre plan, toutes les parties en Tunisie à privilégier le dialogue et à rompre avec l’hostilité.

C. B. Y.