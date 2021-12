JMC 2021 : Musique électro, arts visuels et déambulations à la Médina de Tunis

La Médina de Tunis accueille en ce moment une série de concerts et de performances d’art visuel dans le cadre de la 7e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2021) qui sera clôturée le mercredi 22 décembre.

Les JMC sont de retour cette année avec un programme des plus riches et des plus éclectiques mélangeant des spectacles en présence du public, d’autres en streaming, des panels, des tables rondes … marquant un retour en force du festival qui s’était interrompu pendant deux ans à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le festival qui a démarré samedi soir à la Cité de la Culture, a entrainé le public dans un véritable voyage à travers le monde en programmant des artistes de toutes les cultures et de tous les univers artistiques. En plus des concerts de Jazz, de Folk, de Rock, de Reggae ou encore de musique africaine, le festival propose cette année tout un programme parallèle qui se tient à la Médina de Tunis autour de la musique électronique qui n’a pas toujours eu sa place dans les festivals tunisiens.

Les sons électro ont commencé à résonné entre les murs de la Médina et dans ses multiples espaces dans la journée du dimanche, proposant au public une expérience inédite. Ce sont « les JMC autrement » comme le comité directeur a souhaité les appeler.

Le public était d’abord invité à Dribet Dar Hussein pour assister à la performance « Untiled » signée Oussema Menchaoui et Becem Sdiri, pour partir ensuite au Club Taher Haddad où Haifa Ouerfelli et Rami Harrabi présentaient leur projet « Abyss ». Midhet el Soltan a accueilli à son tour Aziz Aisaoui et Dawan à Midhet avec leur création « Lucy ». La déambulation a pris fin à Bir Lahjar avec Effet Mère / Rami et Dawan autour du projet «Ambivalence».

« Les JMC autrement » sont le fruit d’un programme de résidences dédié à la scène électro et à l’art visuel qui a été dirigé par Aymen Gharbi et Zied Meddeb Hamrouni. Le programme est composé de deux résidences artistiques et d’une sortie de résidence avec quatre performances.

F.B