Tunisie : Ons Jabeur testée positive au coronavirus

La championne tunisienne Ons Jabeur (10e mondiale) a annoncé, dans la soirée mardi 21 décembre 2021, avoir été testée positive au coronavirus.

Tout en rappelant qu’elle est vaccinée, la joueuse de tennis a affirmé qu’elle souffre de « symptômes forts » : «J’espère m’en sortir rapidement et aller mieux bientôt. Je suis actuellement à l’isolement en Tunisie et je vous donnerai des nouvelles quand j’aurai guéri complètement. Prenez soin de vous et de vos proche », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Ons Jabeur a fait cette annonce quelques heures après la Suissesse Belinda Bencic qu’elle a affrontée, il y a quelques jours lors du tournoi-exhibition d’Abu Dhabi et qui a également annoncé sa contamination par le coronavirus.

Notons que la championne tunisienne venait de remporter ce Championnat du monde de tennis de Mubadala (MWTC).

Y. N.