Les JMC 2021 nous ont fait voyager à travers les musiques du monde

Tweet Share Messenger

La 7e édition des Journées musicales de Carthage (JMC 2021) s’est clôturée hier soir, mercredi 22 novembre, en nous ayant offert plusieurs moments d’évasion et de découverte des rythmes et des mélodies de pays aussi proches que lointains.

La 7e édition des JMC, qui a marqué le grand retour du festival après deux ans d’absence, a été placée sous le signe de la découverte et du métissage à travers un programme qui mettait en avant les expériences musicales innovantes, expérimentales et parfois même subversives où les genres se côtoient en toute harmonie et où les musiques traditionnelles ne perdent rien de leur authenticité en se fusionnant avec les rythmes modernes.

Mettre la lumière sur la nouvelle scène musicale tunisienne et faire découvrir les musiques du monde notamment celles du Maghreb, de l’Afrique et du Moyen-Orient, était l’un des objectifs principaux du nouveau comité directeur des JMC. Le public avait ainsi rendez-vous avec des chanteurs et des musiciens venus des quatre coins du monde et proposant des expériences musicales et sensorielles assez inédites.

High Dam Bran (Egypte) Shadi Zaqtan (Palestine)

Mariaa Siga (Mauritanie)

Nous sommes partis en Mauritanie avec Maria Siga et son univers Folk et reggae, au Sénégal avec Cheikh Ibra Fam qui nous fait découvrir son album « Peace in Africa », en Egypte avec le groupe Nour Project et leur musique métissée, en Jordanie avec Bisher et ses compositions sur laa poésie notamment de Mahmoud Darwich, mais également en Palestine avec Shadi Zaqtan avec ses chansons acoustiques et engagées.

En plus de tous ces concerts live ayant eu lieu dans différentes salles de la capitale, le festival a proposé au public de voyager dans différents pays d’Afrique à travers huit concerts digitaux filmés dans le cadre du programme Africa Tour.

F.B