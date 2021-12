Sousse perd l’une de ses sommités médicales, Dr Kamel Bouraoui

Dr Kamel Bouraoui, professeur émérite à la Faculté de médecine de Sousse, spécialiste en médecine interne et pharmacologie, est décédé hier, dimanche soir 26 décembre 2021, à l’âge de 72 ans.

Le cortège funèbre quittera son domicile de la rue Abou Hamed Al-Ghazali à Bouhsina, ce lundi 27 décembre, à 14h30, et l’inhumation aura lieu après la prière d’Al-Âsr au cimetière de Suez à Sousse.

Considéré comme l’une des sommités médicales de la ville de Sousse où il fit toute sa carrière, le défunt avait reçu, en décembre 2012, le prix de l’Académie de médecine de France en reconnaissance de son apport au développement de la médecine en Tunisie.

Spécialiste en médecine interne et pharmacologie, le défunt avait longtemps occupé la fonction de chef de service de pharmacovigilance à Sousse.

Membre de la Société française de thérapeutique et de pharmacologie clinique depuis 1976, Kamel Bouraoui est aussi l’auteur de 80 ouvrages de médecine portant sur la physiopathologie, la pharmacologie clinique et thérapeutique, la médecine interne et la médecine d’urgence de première ligne.

I. B.