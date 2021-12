Covid-19 – Tunisie : La situation épidémiologique est de nouveau inquiétante, selon Samar Samoud

La professeure hospitalo-universitaire d’immunologie à l’Institut Pasteur de Tunis, Samar Samoud, s’est montrée inquiète, ce jeudi 30 décembre 2021, de «la grande hausse du nombre contaminations» par la Covid-19 enregistrée en Tunisie ces deux derniers jours.

S’exprimant sur les ondes de Shems FM, la médecin a expliqué que si le taux de tests positifs dépasse les 5%, cela signifie que la situation est préoccupante, soulignant qu’un taux de 6,81% puis de 8% ont été enregistrés ces jours-ci.

Samoud a, par ailleurs, souligné la nécessité d’être conscient du danger du variant Omicron, qui est très contagieux, appelant à un retour au respect des mesures préventives et des protocoles sanitaires, dont les plus importants sont le port du masque, l’aération et la distanciation physique.

Dans le même contexte, elle a appelé à se faire vacciner, insistant sur l’efficacité du vaccin surtout après la troisième dose.

C. B. Y.