Ciments de Bizerte annonce un arrêt préventif de son usine du 10 au 15 janvier 2022

Tweet Share Messenger

Dans le cadre d’EcoPact, programme intégré pour la dépollution de la région du Lac de Bizerte, la société des Ciments de Bizerte précise dans un communiqué que le projet d’installation du filtre à manche du four principal qui a été réalisé dans le cadre de ce programme continue d’être une réussite totale.

L’efficacité des équipements installés a dépassé les prévisions initiales, avec des émissions atmosphériques largement inférieures aux limites normatives et réglementaires.

D’autre part, la société ayant enregistré des émissions atmosphériques au niveau du filtre de l’atelier de broyage du pet coke a programmé un arrêt total préventif de l’usine du 10 au 15 janvier 2022.

En effet, et par souci de respect de l’environnement, la société des Ciments de Bizerte procèdera à un entretien d’un filtre sus indiqué afin de remédier à la défaillance mécanique accidentelle qui nécessite une réparation immédiate et ce dès le dédouanement de pièces de rechanges essentielles, qui ont déjà été commandées et qui sont actuellement en cours de dédouanement .