Tunisie : Tomorrow’ Startups, incubateur régional dédié aux jeunes du nord-ouest

CSR Coworking Space, structure d’incubation régionale lance son programme d’incubation Tomorrow’ Startups dédié aux jeunes porteurs d’idées de startups dans la région du nord-ouest de la Tunisie.

Ce projet est soutenue par le Programme de Transformation Digitale avec le soutien de l’Initiative spéciale Invest for Jobs mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par l’agence allemande de coopération GIZ Tunisie.

Le programme d’incubation vise à renforcer l’écosystème de startups et l’accompagnement des jeunes dans la concrétisation de leurs idées de projet dans la région du nord-ouest, qui ne manque pas d’opportunités mal exploitées, notamment dans les domaines agricole et écologique.

Durant 6 semaines, du 25 décembre 2021 au 14 janvier 2022, les jeunes ont l’opportunité de developper leurs projets grâce a un ensemble d’ateliers de formation et des sessions de coaching personnalisé.

Les porteurs d’idées peuvent s’inscrire via un appel a candidature en ligne publié sur la page Facebook du CSR Coworking Space.

Concernant les critères d’éligibilité pour participer à ce programme, il convient d’être basé au nord-ouest, être porteur d’une idée de startup évolutive et consacrer le temps nécessaire pour participer activement au programme.

Des sessions de matchmaking et de tech-talks seront également organisées durant le programme pour enrichir les connaissances des jeunes et les aider à développer leur réseau.

Durant la période d’incubation, les jeunes porteurs d’idées de projets seront aussi sous le bienveillant encadrement des partenaires régionaux, notamment l’Université de Jendouba et l’Iset Jendouba.

Aya Abidi