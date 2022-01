Réouverture d’un d’accueil des femmes victimes de violences à Tunis

Amel Belhaj Moussa et Chéma Gargouri signent la convention.

Après la signature d’une convention de partenariat pour le dirige, le centre El-Amen d’accueil des femmes victimes de violences dans le Grand-Tunis reprendra ses activités le 1er février 2022.

Dr. Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, a signé le 11 janvier 2022, une convention de partenariat entre le ministère et l’Association tunisienne pour la gestion et l’équilibre social (Tunisian Association for Management and Social Stability, Tamss) représentée par sa directrice exécutive Chéma Gargouri.

Cette convention permet la gestion de ce centre pour héberger les femmes victimes de violences et les enfants qui les accompagnent pendant une durée de trois ans.

Par la même occasion, la ministre a déclaré que cette convention s’inscrit dans le cadre de renforcement des capacités nationales dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violences et qu’elle permettra la réouverture du centre Al Amen à partir du 1er février prochain.

Après un an et demi de rupture d’activité, le ministère a assuré la maintenance, l’a restauration et la modernisation de cet établissement pour un coût de 200.000 dinars tunisiens (DT).

Par ailleurs, la ministre de la Famille et de la Femme a inspecté les différents espaces de ce centre pour s’assurer qu’il est prêt à recevoir les femmes victimes de violences. La visite s’est déroulée en présence de Samir Abdeljaouad, gouverneur de l’Ariana.

Elle a déclaré que le ministère œuvre pour la mise en place 4 centres similaires dans plusieurs régions de l’intérieur du pays avant la fin de 2022 ce qui permettra de porter le nombre total à 7 centres El-Amen au niveau national.

Dr Amal Belhaj Moussa a ajouté que le ministère continue de renforcer son plan d’action participatif avec le tissu associatif pour élargir davantage la carte des centres d’écoute associatifs et améliorer les services de la ligne verte 1899 dédiée à l’écoute des femmes victimes de violences.

Le centre El-Amen d’accueil des femmes victimes de violences et des enfants les accompagnant est le premier centre gouvernemental de ce type au niveau national et le seul dans le Grand-Tunis. Depuis sa création en 2016, ce centre a accueilli 581 victimes de violences, dont 252 enfants.

En plus de l’espace administratif, le centre comprend une salle multidisciplinaire, un club média et deux unités de vie d’une capacité de 30 lits. Il dispose également d’un atelier de couture et d’un autre de fabrication de gâteaux, en plus d’un espace extérieur qui sert à la production de légumes et de plantes aromatiques et médicinales à distiller dans le cadre de la valorisation des produits agricoles.

L’association Tamss dirigera ce centre grâce à son expérience dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Elle a, en effet, mis en place en 2015 cinq cellules d’écoute à Tunis, Sfax, Kairouan et Gafsa et a géré le centre Arwa à Kairaouania, à Kairouan, pour héberger les femmes victimes de violence.

Il est à noter que la gestion du centre El-Amen dans le Grand-Tunis a été confiée depuis sa création le 21 mars 2016 à l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche et le développement (Afturd) dans le cadre d’une première convention de partenariat avec le ministère qui a été renouvelée le 7 mai 2018 pour une durée de 3 nouvelles années.