Micro-finance : Inma Finance accorde un prêt de 7 MDT à Enda Tamweel

Inma Finance, véhicule de dette privée dédié aux sociétés tunisiennes, et Enda Tamweel, première institution de micro-finance en Tunisie, ont annoncé la signature d’un accord de financement d’une valeur de 7 millions de dinars tunisiens (MDT), destiné au financement de l’activité des micro-entrepreneurs.

Enda Tamweel accompagne depuis 30 ans l’activité du micro-crédit en Tunisie. Elle est la première institution de micro-finance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau d’agences. Sa couverture large du territoire et sa forte implantation dans le milieu rural où l’accès aux services financiers demeure très faible font de cette institution un acteur central de l’inclusion financière et sociale des populations défavorisées et des micro-entrepreneurs.

Enda opère à travers un réseau de 104 agences couvrant l’ensemble des gouvernorats tunisiens et de 5 guichets mobiles. Depuis sa création, elle a soutenu près de 900 000 personnes et accordé plus de 3 millions de prêts.

Le soutien de Inma Finance va contribuer au financement de ces micro-entrepreneurs, à la pérennité des TPE et à la création d’emplois dans un contexte marqué par une conjoncture économique défavorable liée notamment aux répercussions de la crise du coronavirus.

À l’occasion de ce financement, Mohamed Zmandar, directeur général d’Enda Tamweel, a déclaré : «Nous scellons aujourd’hui un nouveau partenariat qui, j’espère, marquera le début d’une collaboration fructueuse avec un acteur pleinement engagé pour le soutien de l’inclusion financière et sociale. Ce financement contribuera à booster le tissu économique en stimulant la création d’emploi et en encourageant les auto-entrepreneurs notamment les femmes et les jeunes. Dans un contexte où les effets de la crise sanitaire se font encore sentir, cet accord ne peut qu’accroitre davantage notre proximité avec les populations qui n’ont pas accès aux financements.»

Fatma Merai, directrice générale de Inma Finance a déclaré de son côté: «Nous sommes fiers de participer au financement du premier acteur de microfinance de la place. Nous soutenons la mission sociale d’Enda Tamweel et nous saluons son rôle dans l’inclusion financière, l’incitation à l’entreprenariat et la pérennisation des emplois qui s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de INMA Finance. Nous escomptons qu’il s’agisse du premier d’une série de financements qui sera suivi par d’autres accords financiers à venir, dans le cadre d’une collaboration pérenne.»

Communiqué.