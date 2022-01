Abdelkoddous Saâdaoui : «J’espère que je n’ai pas été empêché de voyager pour des raisons politiques»

Empêché de voyager, hier, lundi 24 janvier 2022, à l’aéroport Tunis-Carthage, par la Direction des frontières et des étrangers, l’ancien secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Sport, Abdelkoddous Saâdaoui, a espéré, ce mardi, sur les ondes de Mosaïque FM, que le motif n’est pas politique…

Saâdaoui a, par ailleurs, fait savoir qu’on lui a expliqué cette interdiction par le le fait qu’il n’a pas mis à jour la profession indiquée sur sa carte d’identité nationale et son passeport.

Cela fait du sens, néanmoins, il a déclaré ne pas comprendre cette mesure, parce qu’il a voyagé plus de dix fois depuis le 25 juillet, et plus d’une vingtaine, depuis la fin de ses fonctions au ministère.

Il a également affirmé qu’il n’a jamais été avisé de la nécessité de changer sa profession sur son passeport.

C. B. Y.