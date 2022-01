Présidentielle française de 2022 : Et si un ticket Le Pen-Zemmour l’emportait ?

Tweet Share Messenger

Le scénario catastrophe évoqué dans cet article, celui d’une victoire du ticket Marine Le Pen – Eric Zemmour, les deux figures emblématiques de l’extrême-droite raciste française, à la présidentielle de 2022 en France, n’est pas aussi improbable et chimérique que le pensent beaucoup de bien-pensants dans l’Hexagone. L’envisager sérieusement c’est déjà se préparer à le contrer pour le rendre irréalisable.

Par Salem Ben Ammar *

Aujourd’hui, 30% des Français votent extrême-droite, ce qui fait d’elle la vainqueure potentielle du premier tour des prochaines élections présidentielles en France, le 10 avril 2022.

Aussi, et pour ne pas compromettre les chances de victoire de la droite nationale nostalgique de cette France collaborationniste de 39-45, ses deux fers de lance de pacotille ont décidé après moultes tractations sous l’égide d’Eric Zemmour, l’ayatollah du racisme, du négationnisme et de l’antisémitisme, de faire cause commune dès le 1er tour.

Le ticket Martine Le Pen-Eric Zemmour

Il en est ressorti de leur accord le schéma ci-après : Martine Le Pen, l’éternelle looser, ex-assidue du bal des jeunes loups néo-nazis de Vienne, présidente de la république, et Eric Olivier-Zemmour de la Sainte-Pucelle Jeanne d’Arc, autoproclamé petit-fils de Napoléon Bonaparte, Premie ministre.

Rien qu’à l’évocation du ticket Marine Le Pen-Eric Zemmour, des sources estiment que plus de 3 millions de jeunes des cités penseraient sérieusement regagner les pays d’origine de leurs parents. Et pour cause : ils ont peur de la politique de préférence ethnique que le duo infernal promet de mettre en place et de se voir obligés de franciser leurs prénoms et de ne plus pouvoir continuer à pratiquer le culte musulman sur des bases musulmanes mais dans l’esprit du christianisme. L’islam qui ne sera plus l’islam mais un islam christianisé d’après la promesse de campagne de Zemmour.

Il est même question que les irréductibles du voile vont quitter la France pour les pays du droit à porter le voile. Centaines d’entre elles envisagent de se livrer au djihad du nikah dans les rangs de Boko Haram, de Daech, Al-Qaïda…

Compte-tenu des départs volontaires en masse de quelques millions de musulmans de France les associations culturelles musulmanes vont fermer 90% des mosquées et s’auto-dissoudre.

L’horizon s’éclaircit sans les contraindre à prendre le prochain vol pour Alger, Bamako, Tunis, Casa…

Le spectre de la droite nationale dont les ancêtres avaient Hitler dans le coeur sera salutaire pour la France.

Le retour à… la France d’autrefois

Grâce à Marine et Zemmour, les Chrétiens vont retrouver les chemins des églises et vont se remettre à faire des gosses comme en Afrique noire.

Il paraît même qu’il est question d’abolir la loi Veil et de la dégager du Panthéon pour crime démographique contre la France à cause de sa loi pour l’avortement.

Tous les noms de rues et les places qui portent le nom de Jean Moulin porteront les noms de Maurras, Pétain, Drumont, Valois, Bucard, Céline, Doriot Gobineau… Toutes les grandes figures de l’antisémitisme des années de l’entre-deux-guerres et 39-45 seront réhabilitées et auront leur place dans le Panthéon des zéros de la nation.

Un hommage sera rendu tous les ans aux braves patriotes miliciens comme les appelle le génie de la droite nationale Éric Olivier-Zemmour de la Pucelle.

Une France d’autrefois, c’est-à-dire du temps où il n’y avait pas les musulmans qui servaient de chair à canon en 14-18, 39-45, et les guerres coloniales, où les femmes n’avaient pas le droit de vote et à la contraception, de faire des études supérieures, d’ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l’autorisation du conjoint ou de son père et d’être au volant. De revenir à cette époque d’avant 46 où elle devait obéissance à son mari.

Elle sera belle la France revirilisée de demain où l’on ira passer ses vacances à Nogent-sur-Marne où l’on partagera les toilettes avec les voisins du palier, où l’on ira faire la queue une fois par semaine dans les douches publiques pour se laver.

La France d’autrefois, c’est la France qui veut reconquérir l’Algérie et la guillotine qu’ils promettent de rétablir. Une France où les homosexuels et les transgenres auront le choix entre l’exil ou les hôpitaux psychiatriques et les prisons comme autrefois.

La France de Marine et Zemmour est un peu la France qui rappelle l’Iran et l’Arabie Saoudite et qui marquera la fin la Ve République et le retour à la 3e République comme au temps de Maréchal Pétain nous voilà. Une France qui ne pourra vivre sans guerre et qui se fera les dents sur ses anciens alliés européens après avoir dynamité Bruxelles.

Le retour de la tuberculose c’est aussi la France d’autrefois chère au coeur de Bonnie and Clyde nationaux.

Pétain veille sur eux de là où tu es !

* Chercheur en science politique et anthropologie sociale.

Article du même auteur dans Kapitalis :