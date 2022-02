Les équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde 2022

Tweet Share Messenger

Les fans de foot devront encore patienter dix longs mois avant la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu en fin d’année au Qatar. Mais l’excitation est déjà montée d’un cran avec les premières qualifications européennes et sud-américaines, et les pronostics vont bon train. Alors, qui sont les grands favoris de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 ? Et comment se déroulera la compétition ?

Par Meriem Majdoub

Lieu, calendrier, déroulement…

La 22e Coupe du Monde de football masculin aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Ce calendrier automnal, différent des éditions précédentes, est lié aux conditions climatiques du pays d’accueil. Celui-ci sera-t-il prêt pour accueillir pour la première fois de son histoire une manifestation sportive d’une telle ampleur ? En tout cas, avec la récente Coupe Arabe, le Qatar semble avoir réussi sa répétition générale pour la Coupe du Monde fin 2022.

La Fifa a un temps envisagé d’appliquer dès cette année une réforme qui ferait passer le nombre d’équipes en compétition de 32 à 48. Mais il faudra finalement attendre la prochaine Coupe du Monde, en 2026. Le fonctionnement de la Coupe du Monde 2022 sera donc semblable à celui des précédentes éditions: 64 rencontres seront organisées dans 8 stades qataris.

Les équipes qualifiées

Les phases éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 sont toujours en cours et dureront jusqu’au mois de juin. Nous savons avec certitude que le Qatar prendra part à la compétition, puisque le pays organisateur est qualifié d’office. Les autres places attribuées à l’Asie sont encore à pourvoir, tout comme celles dédiées à l’Océanie, à la zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes et à l’Afrique. La Tunisie doit croiser le fer avec le Mali en deux matches aller et retour pour assurer sa qualification. Trois autres pays nord-africains (Maroc, Algérie et Egypte) sont également en lice. C’est d’ailleurs une bonne raison de garder un œil sur le programme complet de la CAN 2022 , qui permettra de tester la forme des équipes africaines.

L’Amérique du sud a d’ores et déjà pourvu 2 de ses 4, 5 places, attribuées à deux sérieux clients : l’Argentine et le Brésil. Ce dernier réussit donc un sans faute en étant la seule équipe à s’être qualifiée pour toutes les Coupes du Monde.

Du côté de l’Europe, 10 équipes se sont déjà qualifiées : Allemagne, Danemark, Belgique, France, Croatie, Espagne, Serbie, Angleterre, Suisse et Pays-Bas. Les trois places restantes seront attribuées à l’issue des barrages prévus pour le 29 mars. Ceux-ci promettent d’être tendus, puisque l’Italie et le Portugal se retrouvent dans le même groupe et pourraient rater le Mondial .

Pronostics sur le vainqueur

Vous l’aurez compris : la Coupe du Monde 2022 n’a même pas encore commencé que, déjà, les pronostics s’affolent. Et de fait, mieux vaut suivre les équipes sur le temps long pour anticiper leur succès ! Les sites comme parissportifs.com vous permettront d’affiner vos pronostics au fil du temps.

A l’heure actuelle, qui sont les grands favoris de cette édition ? La France tient bien sûr le haut du tableau en tant que championne en titre. Après quelques errances, elle a su prouver sa forme en remportant la Ligue des Nations à l’automne dernier. La Belgique et l’Espagne font également figure de poids lourds en Europe, tout comme l’Argentine et le Brésil pour l’Amérique du sud. Mais d’autres équipes solides, comme l’Allemagne ou l’Angleterre, pourraient aussi tirer leur épingle du jeu. Quant à l’Italie, après le succès de l’Euro, sa jeune et dynamique équipe pourrait s’offrir un retour en fanfare si elle parvient à se qualifier. Enfin, les Pays-Bas font figure de sérieux outsiders et pourraient bien créer la surprise au Qatar. Quoi qu’il en soit, les Néerlandais sont une équipe à suivre de très près.

Il faudra encore attendre quelques mois pour tenter de prédire avec plus de précision qui remportera la Coupe du Monde 2022. Mais c’est en commençant le plus tôt possible à suivre de près les performances des équipes que vous pourrez anticiper leur trajectoire !