Tunisie: le discrédit officiel des économistes du sérail ?

Tweet Share Messenger

Le désaveu et l’incompétence des économistes du sérail de l’ère post-2011 en Tunisie sont désormais officiels. Emmanuel Moulin, le patron du Club de Paris, club du dernier recours pour les États faillis et les économies en faillite, parade dans les couloirs du Palais de la Kasbah et de la Banque centrale, pour prodiguer ses conseils et diktats. Sans rougir, sans avoir honte, l’actuelle ministre des Finance, Sihem Nemsia, acquiesce, déclarant officiellement et devant les caméras que la visite du patron du Club de Paris vise une assistance technique, pour obtenir savoir-faire et une compétence qu’on n’a pas. Un aveu lourd de conséquences et un discrédit qui ne dit pas son nom !

Par Moktar Lamari, Ph. D.*

Tout un aveu d’échec de cette génération d’économistes novices, un peu larbins et un peu coquins, qui ont gouverné, conseillé ou cautionné dans les médias ces gouvernements, cette pléthore de ministres et de politiques économiques (et monétaires) ayant mené et depuis 2011 la Tunisie à sa pire crise économique depuis toujours. A sa perte…

Comment explique-t-on ce fiasco ? À quand le mea culpa de ces économistes du sérail, ces «experts» girouettes qui ont eu tout faux ?

1- Une ardoise dévastatrice et socialement néfaste

Pour l’ère démocratique post-2011, la nouvelle génération d’économistes a voulu tout changer, tout démolir, mais sans créer des modèles alternatifs. Les économistes des partis politiques affichaient (sans preuve) à chaque élection des promesses de croissance allant de 5 à 7%, avec la création de 100 000 emplois par an, miroitaient du changement de modèle de croissance et plein d’autres mégaprojets utopiques et de mirages fallacieux.

Fiasco sur toute la ligne et échecs sur tous les fronts : taux de croissance moyen nul pour la décennie, chômage explosif, inflation hors de contrôle, pouvoir d’achat divisé par deux, un dinar scié de moitié… et ressources naturelles sont désormais prises en otage.

Pour tous ces économistes post-2011, la pensée magique domine! Comme s’il fallait dire une orientation sur les ondes d’une radio et d’une télévision, pour que celle-ci se réalise miraculeusement. Ces économistes néophytes sont rapidement devenus ministres, conseillers ou «experts» surmédiatisés… le tout pour mener le pays à sa faillite, ou presque ! En échange, des contrats, des perdiems, des miettes pour soudoyer…

Qu’on se rappelle de ces économistes qui ont justifié le bourrage de la fonction publique par 250 000 fonctionnaires en 2 ans, pour satisfaire les partis et les intérêts partisans (augmentation de 40% des effectifs). Des décisions qui ont ruiné la viabilité du service public et gangrené les chaînes de commandement dans les administrations publiques. Avec autant un effritement du sens de l’État et des valeurs liées. Des décisions qui ont fait de la fonction publique un fourre-tout, un dinosaure budgétivore, dysfonctionnel, inefficace… et un écosystème corrompu… et j’en passe !

On se rappelle de ces ministres et conseillers présentés comme «économistes», alors qu’ils sont avocats, ingénieurs ou même «affairistes» de tous acabits, à qui on offre le pouvoir pour financer les promesses irréalistes des partis et des lobbies… au détriment de la dette publique (dettes passées de 35% du PIB en 2010 à 85% en 2020) et aux frais d’une pression fiscale poussée à son maximum.

Tous ces économistes néophytes ont voulu défendre leur parti et moins leur patrie. Ils ont souvent pensé à leur portefeuille, à leur CV… et moins aux intérêts collectifs et communautaires.

On se rappelle de ces élites parachutées à des postes clefs au sein de la Banque centrale, pour diligenter des politiques monétaristes restrictives, hors du temps et aux antipodes de la rationalité économique, du bon sens de la relance économique et des approches contre-cycliques adoptées partout dans le monde.

2- Les risques du métier d’économistes larbins!

Les économistes du sérail, ceux qui ont gouverné ou influencé la prise de décision, ayant mené le pays à une quasi-faillite, ont raté le coche ! Ils ont aussi plaidé pour des décisions utopiques, souvent populistes, fermant les yeux sur tous les impacts économiques.

Tous ou presque ont refusé d’adopter ou de publier les analyses cost-benefit, les ayant amenés à agir de la sorte et à préconiser de tels leviers de sélection des projets et choix publics.

Les «grands pontes» qu’on montre à la télévision comme des économistes experts de la Tunisie post-2011 ne se sont guère préoccupés des impacts des décisions publics sur le pouvoir d’achat et le bien-être collectif. Sur le déficit budgétaire, sur la dette et sur la viabilité des équilibres macroéconomiques.

Mais, pourquoi donc les économistes du sérail, ceux ayant participé à la vie politique l’après-2011 ont-ils raté le coche ? Il y a trois explications possibles.

Primo : la première explication a trait à l’«appât financier», la trappe financière dans le jargon des économistes !

Critiquer les propositions économiques des partis, fouiller dans les affaires monétaires ou mettre en cause la gestion budgétaire de l’État, c’est se priver d’opportunités lucratives liées à des subventions de recherche; c’est se fermer la porte des consultations (écrire des rapports, souvent bidons et inutiles); c’est se faire rejeter par les médias et par les conférences. C’est se faire insulter aussi… quand on tient un discours hors du mainstream balisé par l’establishment au pouvoir… et les médias à la solde.

Bref, un cercle fermé qui mène la danse, avec des réseaux et en connivence avec des lobbies et membres du cartel bancaire.

Aujourd’hui encore, critiquer scientifiquement la mal-gouvernance économique du pays, c’est passer pour un extra-terrestre, un «luddite», un loufoque … Mon dernier texte au sujet du «fiasco de la politique monétaire» en Tunisie m’a valu des insultes en règle sur plusieurs médias et par des élites complices.

Aussi, critiquer et pointer les réformes économiques douloureuses, c’est aussi se priver de la générosité des «sponsors», des 5 à 7 arrosés des ambassades et réseaux dominants au sein de l’establishment politique, monétaire et bancaire.

Secundo : la seconde explication a trait à la (in) capacité de faire de la recherche en économie publique et en économie politique. Ces économistes devenus décideurs de la décennie post-2011 ne sont pas ceux qui publient dans des revues économiques ayant un facteur d’impact respectable, ne sont pas ceux qui disposent de la capacité scientifique pour modéliser, mesurer et démontrer par la preuve leurs postulats et hypothèses de recherche. Sur des enjeux empiriques actuels, le pays vit une omerta totale, les décideurs naviguent à l’aveuglette… et poussent l’économie à filer droit sur l’iceberg de la faillite.

Ces «économistes» verbeux ne veulent pas mesurer l’impact des politiques monétaristes sur l’investissement, ils ne veulent pas savoir comment la Tunisie a perdu sa compétitivité économique, ruiné son secteur industriel… et ils s’en balancent du pouvoir d’achat du citoyen.

Ils sont prisonniers de leurs aveuglements et distillent chaque jour un peu plus de slogans et de postulats surannés. Il suffit de regarder les présentations de ces experts économistes dans les conférences internationales… sur les plateaux de télévision. De la vraie télé-réalité, amis entre économistes ayant misé sur la séduction, la trahison et les apparences…rien d’écrits et de cribles à mettre sous la dent.

Ces «économistes du sérail» ne sont pas en mesure d’expliciter les vrais constats et de les associer avec des propositions pratico-pratiques… rentables pour la collectivité. De la rhétorique, des discours herméneutiques qui visent à impressionner, à noyer le poisson, à occulter les enjeux, les impacts et les effets de levier des mesures.

Tertio : la troisième explication a trait au fait que ces élites économistes en Tunisie ont souvent des égos disproportionnés, ils veulent imposer leurs diktats, enjoliver leurs «bénédictions» et «jugements» sans recourir à des vérifications empiriques, à des indicateurs, même imparfaits, voire ambigus et discutables.

Et dans le contexte d’une débandade économique sans précédent, la confiance du public envers les élites et les experts économistes du sérail est au plus bas.

3- À quand le mea-culpa des économistes du post-2011 ?

Même les économistes du FMI font leur mea-culpa, quand ils se trompent. Ils l’ont fait au sujet de leurs errements au sujet de la crise de 2008 et de la faillite de nombreux pays en développement, suite aux recommandations que les économistes du Fonds ont prodiguées. Mieux vaut tard que jamais !

Il est symptomatique que le FMI, pourtant au cœur de l’analyse économique et du système monétaire international, se montre capable d’autocritique et de remise en cause ! Et pas les économistes de la Tunisie post-2011.

Les problèmes économiques au Liban, de la Grèce, de l’Argentine offrent une illustration aussi caricaturale que burlesque des dégâts occasionnés par ces économistes apprenti-sorciers, pris dans leur jeu maléfique, mettant en péril les économies de leur pays et de leur société dans son ensemble.

La génération des économistes post-2011 doit sortir de son aveuglement et doit faire son mea-culpa. C’est une façon de redonner confiance de la Tunisie profonde en ses élites d’économistes.

Faute de penseurs économistes honnêtes, responsables et articulés, la transition économique post-2011 pousse la Tunisie droit dans le mur ! Un pays dont les budgets sont déjà exsangues, dont les jeunes se jettent à l’eau pour fuir l’enfer et se réfugier en Europe (presque 25 000 en 2020-2021).

Dix ans après la révolte du Jasmin, les «pontes économistes de la Tunisie» ont conduit le pays dans une impasse économique, un échec cinglant et lourd de conséquences. Si le FMI est capable de faire son mea-culpa, pourquoi les économistes tunisiens, ayant été au pouvoir durant les 10 dernières années (ministres, conseillers, communicateurs, gouverneurs de la BCT), ne font pas le leur ?

Pourquoi ces experts économistes continuent-ils de faire les «chiens de garde» de modèles de mal-gouvernance désuets et pourquoi continuent-ils de se pervertir au gré des diktats de protopartis indifférents à l’économie tunisienne?

Le pays a besoin d’une évaluation sérieuse des politiques économiques menées durant les dix dernières années. L’économie a besoin d’économistes crédibles, ayant montré leur compétence par les écrits scientifiques et pas par la rhétorique creuse et sémantiques verbeuses et improductives. Il ne faut pas que ces webinaires de propagandes (aux financements nébuleux) réhabilitent ces économistes du sérail qui ont ruiné le pays, et qui sont sorties par les fenêtres, reviennent pas les serrures de portes.

* Universitaire au Canada.

Articles du même auteur dans Kapitalis :