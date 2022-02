Tunisie : Les investissements étrangers en baisse de 0,5% en 2021

Tweet Share Messenger

Les investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie ont diminué, en 2021, de 0,5% pour atteindre 1 876,3 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 1 885,9 MDT en 2020. La France arrive toujours en tête des pays de provenance des investissements.

Selon les données publiées par l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa-Tunisia) sur les investissements étrangers en Tunisie en 2021, les investissements directs s’élevaient à environ 1 844,8 MDT, tandis que les investissements de portefeuille représentaient environ 31,5 MDT, et ces derniers ont enregistré une baisse de 38,9 %. par rapport à 2020.

En 2021, les IDE, estimés à 1.844,8 MDT, ont augmenté de 0,6% par rapport à 2020, et diminué respectivement de 25,6% et 32,7% par rapport à 2019 et 2018.

Les investissements provenant de la France, qui occupe la première place, sont estimés à 439,4 MDT sur le total des investissements hors secteur de l’énergie, tandis que l’Italie arrive en deuxième position avec 175,4 MDT, suivie de l’Allemagne avec 80,1 MDT et l’Espagne avec 79 MDT.

Les investissements destinés au secteur de l’énergie ont diminué en 2021 de 12,9% par rapport à 2020, pour atteindre 540,6 MDT, contre 620,5 MDT en 2020.

Les investisseurs ont orienté environ 51,6% des montants d’investissement vers le secteur manufacturier, suivi des services à 17,8% et de l’agriculture avec une faible part d’environ 0,4%.

Les IDE hors secteur de l’énergie ont permis le financement de 502 opérations d’investissement d’un montant d’environ 133,4 MDT, qui ont permis la création d’environ 11 298 emplois.

Par ailleurs, 69,7% des investissements entrant en Tunisie dans le secteur manufacturier ont été dirigés vers les industries électroniques et mécaniques, qui ont reçu environ 663,5 MDT.

Sur un autre plan, 56% des IDE, soit environ 735,9 MDT, étaient concentrés dans le Grand Tunis, notamment dans la capitale, qui a reçu 339,2 MDT.