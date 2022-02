Ooredoo affirme ne pas avoir de connexions politiques

Tweet Share Messenger

Suite aux accusations portées ce mercredi 9 février 2022 par un des membres du comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, l’opérateur Ooredoo a rendu public le communiqué suivant où il dément toute connexion politique,

Ooredoo apporte les éclaircissements suivants à l’opinion publique :

· Ooredoo nie l’ensemble des accusations à son encontre et à l’encontre de son directeur général Mansoor Rashid Al Khater et indique qu’elle opère en Tunisie depuis plus de vingt ans dans le respect total des législations et des normes de protection des données personnelles. L’opérateur indique qu’il n’a pas été informé d’une action en justice dans ce sens et nie toute ingérence des instances judiciaires et officielles de l’Etat,

· Ooredoo indique que ces accusations ont pour objectif de porter atteinte au parcours d’une entreprise qui a réussi dans son secteur d’activité, ainsi que le découragement de ses équipes et l’atteinte de la crédibilité de l’opérateur sur le marché.

· Ooredoo réitère qu’elle est un opérateur privé apolitique et nie toute connexion avec l’ensemble des partis ou organisations politiques tunisiennes ou étrangères,

· Ooredoo rappelle qu’elle opère conformément aux normes de sécurité et de gouvernance les plus strictes et les plus transparentes dans le monde et réitère son engagement de servir les intérêts de ses clients et garantir la protection de leurs données personnelles,

· Ooredoo indique qu’elle fera les recours nécessaires devant la justice contre le membre pour ses déclarations à la presse et les accusations portant préjudice à l’image de l’opérateur et la confiance de ses clients, et ce en recourant à l’ensemble des moyens juridiques légitimes.