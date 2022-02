Tunisie : Betacube dévoile ses nouvelles startups le 17 février 2022

Betacube, le premier programme de venture building en Tunisie pour les startups et entrepreneurs en fintech et mobility organise son premier demo day le jeudi 17 février 2022 à l’hôtel Laico à Tunis, à partir de 18 heures. Ce sera l’occasion de faire découvrir ses nouvelles startups accompagnées depuis 12 mois.

Depuis le lancement de son programme de venture building, Betacube, financé par l’Union européenne (UE) à travers le projet Innov’i mis en œuvre par Expertise France, s’est entouré de leaders de l’écosystème, fondateurs, mentors, investisseurs et partenaires corporate. Il a permis aux startups en phase d’idéation d’accélérer leur cycle d’innovation et d’accéder aux marchés plus rapidement.

Avec un parcours 100% digital, cette première promotion de startups a bénéficié d’un programme d’accompagnement sur mesure en technologies, coaching et expertises spécifiques encadré par des experts métiers provenant de l’écosystème fintech et mobility à l’échelle nationale et internationale. Ces startups proposent désormais des solutions uniques utilisant des technologies innovantes qui seront lancées pour la première fois en Tunisie.

Outre la découverte des startups accompagnées par Betacube, le demo day est l’occasion pour les entrepreneurs d’annoncer les collaborations initiées avec des entreprises durant le programme. Betacube va ainsi révéler sa première salve de startups dont la moitié est fondée ou co-fondée par des femmes et/ou des membres de la diaspora tunisienne basés en France, Suisse, Canada et aux Etats-Unis.

Ces entrepreneurs disposent déjà pour la plupart d’une expérience professionnelle remarquable dans diverses entreprises internationales telles que Fleector, Orange, BMW ou encore la Société Générale.

Inscription gratuite à l’évènement sur ce lien.

