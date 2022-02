La Tunisie se débat dans la crise, mais les contrebandiers ne chôment pas

Alors que l’Etat tunisien peine à trouver les financements nécessaires au bouclage de son budget pour cette année 2022, les barons de la contrebande et du marché parallèle, qui infestent les zones frontalières avec la Libye et l’Algérie, ne chôment pas, profitant de l’insuffisance des moyens humains et logistiques dont disposent les autorités pour bien contrôler les frontières poreuses du pays.

Dans ce contexte de crise financière, les services de la Garde douanière à Diwania, Medenine, Kébili, El-Faouar, Ben Guerdane, El-Mqissim et Gafsa, annoncent avoir saisi, lors d’opérations distinctes, des quantités de denrées alimentaires subventionnées chargées sur des camions et destinées à la contrebande.

La direction générale des douanes, qui a annoncé ces saisies effectuées ces derniers jours dans un communiqué publié jeudi 10 février 2022, a indiqué que ces saisies étaient notamment constituées de 13 tonnes de couscous et de macaroni.

A Regueb, la garde douanière a déjoué une tentative de contrebande d’une quantité de cigarettes d’origine inconnue, estimée à 14 300 paquets, bien dissimulées dans des caisses de fruits chargées sur un camion en provenance d’une ville du sud. Un procès-verbal de saisie a été dressé à cet effet, et la valeur totale des produits saisis a été estimée à 90.000 dinars, selon la direction générale des douanes.

La garde douanière de Mqissim a mené, pour sa part, une opération de poursuite dans la zone de Bir El-Habib, au terme de laquelle elle a pu saisir 14 500 paquets de cigarettes de contrebande à bord d’un véhicule 4×4. Un procès-verbal de saisie a été dressé à cet effet et la valeur totale de la marchandise a été estimée à 141 000 dinars.

I. B.