Spéculation : Plus de 6 tonnes de produits alimentaires subventionnés saisies à Zarzis (Photos)

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la spéculation, la police est parvenue à saisir, ce vendredi 11 février 2022, lors de plusieurs opérations menées dans des entrepôts à Zarzis, plus de 6 tonnes de produits alimentaires subventionnés.

La Direction générale de la sûreté nationale précise que les opérations ont été menées par la police secours et la police nationale dans des entrepôts à Zarzis, où les agents ont saisi 250kg de de farine, 955kg de semoule et 5153 kg de pâtes alimentaires, de chorba et de couscous.











Des bouteilles d’eau et des boîtes de tomates en conserve ainsi que des boissons gazeuses ont été saisies lors de ces opérations, ajoute la même source.

Les entrepôts ont été fermés et leurs propriétaires, qui ne disposaient d’aucun document justifiant leur source ni leur détention ont été convoqués, alors que les produits saisis seront redistribué sur le marché.

Y. N.