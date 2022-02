L’huile d’olive tunisienne au salon Gulfood 2022 à Dubaï

Tweet Share Messenger

Onze conditionneurs tunisiens d’huile d’olive participeront au Salon international des produits agroalimentaire Gulfood qui se tiendra du 13 au 17 février 2022 à Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la campagne de promotion de l’huile d’olive conditionnée menée par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, et dont la réalisation a été confiée au Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec).

Le salon annuel Golfood est considéré comme l’un des plus grands événements alimentaires et hôteliers dans le monde qui présente un secteur à croissance exponentielle évalué à plus de 5 trillions de dollars au niveau mondial. Il se positionne comme un salon pilote des produits agroalimentaires avec l’enregistrement de plus de 60.000 visiteurs et plus de 2.500 exposants locaux, régionaux et internationaux, provenant de plus de 180 pays.

L’huile alimentaire la plus consommée

L’objectif de cette participation étant de renforcer les exportations de l’huile d’olive conditionnée tunisienne vers Dubaï qui représente aujourd’hui la plateforme incontournable de l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique avec un marché de plus 5,2 millions d’habitants dont 85% sont d’origine étrangère.

En effet, les pays du Golfe constituent un marché à fort potentiel pour les entreprises tunisiennes exportatrices d’huile d’olive conditionnée vu qu’ils sont marqués par une croissance exponentielle de consommation des produits alimentaires, notamment l’huile d’olive qui est l’huile alimentaire la plus consommée.

Dans les Émirats, la popularité croissante de l’huile d’olive a été soutenue par l’afflux croissant des expatriés arabes et des expatriés en provenance de l’Europe, le Moyen-Orient et le Maghreb. Cette croissance au sein des Émirats est également due à sa réputation d’huile bonne pour la santé auprès des consommateurs devenant plus sensibles aux questions sanitaires et qui estiment que ce type d’huile est meilleur pour une alimentation saine que les autres.

Cette action promotionnelle conduite par le Packtec vise à consolider la visibilité à l’échelle internationale de l’huile d’olive tunisienne et le développement de son exportation sur les pays du Golfe et du Moyen-Orient qui constituent un marché en pleine expansion.

A l’occasion de ce salon, un espace générique de 195m2 sera exclusivement dédié à la promotion de l’huile d’olive tunisienne conditionnée situé dans la section ‘Graisses et Huiles’ à Zabeel Hall «Z1-D28» regroupant onze conditionneurs de l’huile d’olive.

Pendant les cinq jours du salon, des séances de dégustation et un cooking show seront organisés et animés par un chef tunisien afin de faire connaître la cuisine tunisienne riche en arômes et en saveurs et mettre en exergue ses valeurs nutritives et ses bienfaits pour la santé.

Valoriser l’huile d’olive dans la gastronomie

Afin d’optimiser la visibilité de la participation tunisienne, une grande affiche publicitaire sera placée à l’entrée principale du salon ainsi que la création des codes QR qui renvoient vers les autres supports de communication tels que les brochures et le site web «Tunisian Olive Oil». Plusieurs supports de communication (sacs, dépliants, livres promotionnels et livres de recettes) seront, de surcroît, distribués pendant toute la durée du salon, et présenteront le secteur de l’huile d’olive tunisienne et valorisant son image gastronomique en tant qu’ingrédient indispensable de la cuisine méditerranéenne mais qui s’adapte également à la richesse de la cuisine mondiale.

Après une participation réussie à l’édition précédente de ce salon malgré le contexte sanitaire lié à la pandémie mondiale, celle de cette année représentera une nouvelle occasion pour renforcer davantage la présence de l’huile d’olive tunisienne sur un marché en pleine croissance et une opportunité pour revendiquer l’excellence, la qualité et la diversité de ce produit et renforcer ainsi l’image de marque de la Tunisie comme étant un pays producteur et exportateur d’une huile d’olive d’excellente qualité.

Communiqué.