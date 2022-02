Debache appelle à une nouvelle politique fiscale permettant aux Tunisiens de changer de voiture

Le président de la Chambre syndicale nationale des concessionnaires automobiles, Ibrahim Debache, a appelé, ce lundi 14 février 2022, à la mise en place d’une nouvelle politique fiscale pour permettre aux Tunisiens de changer de voiture, surtout après la flambée des prix et la baisse du pouvoir d’achat.

Intervenu sur Mosaïque FM, Debache a souligné que le nombre de voitures enregistrées en Tunisie dépasse les deux millions, que plus de la moitié des voitures en circulation ont franchi la barre des dix ans, que plusieurs d’entre elles ont plus de 15 ans, et que les vieilles voitures représentent un fardeau financier pour leurs propriétaires.

«Les voitures vieillissantes consomment plus de carburant et requièrent plus de pièces de rechange», a-t-il expliqué.

C. B. Y.