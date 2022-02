Covid-19 – Tunisie : Bilan du 14 février 2022

La situation épidémiologique relative à la propagation de la Covid-19 est stable en Tunisie. Le 14 février 2022, le taux de positivité a été de 25,99%, selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé publique, publié ce mercredi 16 février.

Sur les 11.801 tests de dépistage effectués, 3.067 se sont révélés positifs. D’autre part, il y a eu 88 nouveaux décès déclarés, dus à la Covid-19, ce qui lève le nombre total des victimes de la maladie, en Tunisie, à 27.233.

Le ministère de la Santé a, par ailleurs, fait savoir que jusqu’au 14 février, 1.374 patients du coronavirus sont admis dans les hôpitaux et les cliniques, dont 250 dans les services de soins intensifs et de réanimation et 55 sous respiration artificielle.

C. B. Y.