« Récits d’Algérie » : Un focus sur le nouveau cinéma algérien au Ciné-Madart

Le Ciné-Madart accueille le cycle cinématographique « Récits d’Algérie » qui a lieu tous les mardis des mois de février et de mars. Au programme, une belle sélection de films de jeunes réalisateurs qui racontent l’Algérie.

Organisé par Hakka Distribution avec le soutien de AFAC (The Arab Fund for Arts and Culture) et la coopération suisse dans le cadre du projet Real Stream, le cycle de projections « Récits d’Algérie » a lieu tous les mardis des mois de février et de mars dans trois espaces différents : Ciné-Madart (Carthage), Cinéma Amilcar (Manar) et Cinéma Le Métropole (Menzel Bourguiba).

Le programme comprend des courts et des longs métrages réalisés par de jeunes cinéastes qui vivent en Algérie, et d’autres qui sont en exil. Les films proposés posent un regard sur la société algérienne et racontent aussi bien des récits individuels que des chapitres de la grande Histoire de l’Algérie.

Le programme a démarré hier avec la projection du documentaire « 143 rue du désert » (2019) de Hassen Ferhani qui était d’ailleurs en visio-conférence avec le public tunisien pour débattre de son film après la projection.

F.B